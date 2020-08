Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: instabilità e possibili forti temporali nelle prossime ore (Di sabato 22 agosto 2020) A causa dei temporali previsti nelle prossime ore, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo “gialla”, in vigore dalle 15 a mezzanotte. Nel pomeriggio-sera di oggi sulle Alpi transiterà un fronte atlantico che, data la presenza d’aria molto calda e umida negli strati medio-bassi dell’atmosfera, favorirà instabilità, specie sui monti. Dal pomeriggio sono possibili temporali sparsi sui monti e in serata anche in pianura. La Protezione civile non esclude qualche temporale forte.L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: instabilità e ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, nella giornata di #Ferragosto, su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia ?? L'allerta meteo-idr… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 8/22/2020 1:30:32 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - SDino59 : RT @IlFriuli: Nuovo fronte temporalesco, scatta l'allerta meteo @ProtCivReg_FVG . Nel pomeriggio sul Fvg probabili precipitazioni anche for… - ComuneBs : ???? Temporali forti sono previsti sull’alta pianura orientale a partire dalle 12 di domenica 23 agosto. L’allerta me… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Scatta l’allerta meteo gialla in Lombardia, attesi forti temporali su Alpi e Prealpi Fanpage.it Coronavirus, com'è la situazione nelle terapie intensive

La situazione nelle terapie intensive è sotto controllo, ma è innegabile che negli ultimi giorni qualcosa sia cambiato. Proporzionalmente all’aumento dei contagi di Covid-19 che si registra ormai per ...

Nuovo fronte temporalesco, scatta l'allerta meteo

Nel pomeriggio sul Fvg probabili precipitazioni anche forti. Ecco le previsioni. Non si esclude qualche temporale forte. Per questo la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo, ...

La situazione nelle terapie intensive è sotto controllo, ma è innegabile che negli ultimi giorni qualcosa sia cambiato. Proporzionalmente all’aumento dei contagi di Covid-19 che si registra ormai per ...Nel pomeriggio sul Fvg probabili precipitazioni anche forti. Ecco le previsioni. Non si esclude qualche temporale forte. Per questo la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo, ...