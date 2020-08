Allerta Meteo Caraibi e USA: gli Uragani Marco e Laura si abbattono sul Golfo del Messico, massimo allarme da Lunedì 24 Agosto [MAPPE] (Di sabato 22 agosto 2020) Scatta l’Allerta Meteo di massimo livello ai Caraibi e nel Golfo del Messico per l’arrivo di due violenti Uragani, prima Marco e poi Laura. Marco è attualmente una Tempesta Tropicale che si trova a ridosso della penisola messicana dello Yucatan ma potrebbe diventare un Uragano di 1ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson già domani, quando risalirà nelle calde acque del Golfo del Messico e continuerà la sua corsa in settimana verso Nord, abbattendosi sul Texas intorno al 27 Agosto. Intanto Laura, più violenta, sta risalendo i Caraibi da Guadalupa e nelle prossime ore ... Leggi su meteoweb.eu

