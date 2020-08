Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile per domenica 23 agosto: torna il maltempo, forti temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] (Di sabato 22 agosto 2020) Allerta Meteo – Dopo una prolungata fase di generale stabilità Meteorologica, torna il maltempo sul nostro Paese, in particolare al Nord. Un sistema perturbato di origine atlantica, infatti, raggiungerà nelle prossime ore le regioni settentrionali, causando un graduale peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini, e tendenti a divenire più frequenti nella giornata di domani, domenica 23 agosto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ... Leggi su meteoweb.eu

