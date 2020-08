Albano, ‘si allontana’ Jasmine Carrisi: “so già come muovermi” (Di sabato 22 agosto 2020) Le parole pronunciate dalla figlia di Albano, Jasmine Carrisi, sono molto importanti e davvero profonde: faranno piacere o meno al cantautore di Cellino San Marco? Albano Carrisi (fonte foto: Instagram, @Albano Carrisi); Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Cantautore amatissimo con un carriera lunga, incredibile e costellata di enormi successi, Albano Carrisi ha raccolto negli anni tantissime soddisfazioni personali e professionali: ora anche la figlia Jasmine, avuta con Loredana Lecciso, ha deciso di seguire le sue orme, ma lo farà a modo suo. La giovane cantante infatti ha deciso di provare a sfondare nel ... Leggi su chenews

sabrinafreni : RT @ilmamilio: Albano Laziale, incendiato il portone della Chiesa di San Gaspare del Bufalo. Oggi non si è celebrata la messa - MrLuka90 : RT @ChicoForti_Free: ????#chicofortifree ALBANO CARRISI si è schierato al fianco di Chico e fa un appello alle istituzioni affinché lo ripo… - MAMYMARINELLA : RT @ilmamilio: Albano Laziale, incendiato il portone della Chiesa di San Gaspare del Bufalo. Oggi non si è celebrata la messa - ilmamilio : Albano Laziale, incendiato il portone della Chiesa di San Gaspare del Bufalo. Oggi non si è celebrata la messa… - CorriereCitta : La Lista Insieme si presenta: con Massimiliano Borelli per un Albano Migliore -