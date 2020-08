Alba Parietti pizzicata nella spiaggia per nudisti. Spogliarello memorabile: a 59 anni, meglio che a 20 | Guarda (Di sabato 22 agosto 2020) Alba Parietti nudista per caso: il settimanale Nuovo l'ha pizzicata in una spiaggia di Formentera, dove la nota opinionista televisiva è andata in vacanza. Presto la Parietti si è resa conto che sono tutti senza veli e allora si adegua: arrivata con un trikini nero, presto si accorge di essere circondata dai nudisti. E che problema c'è: la 59enne in un primo momento sfoggia il Senza veli, dopodiché si infila la maglietta ma si sfila con disinvoltura il costume in riva al mare. Tra l'altro la Parietti mostra anche un nuovo taglio di capelli che la ringiovanisce, ma non è questo il vero motivo per cui si fa notare. Dopo le vacanze, Alba a settembre sicuramente tornerà nei salotti tv in qualità di ... Leggi su liberoquotidiano

