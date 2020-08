Al voto per eleggere 6 governatori Le sfide regione per regione (Di sabato 22 agosto 2020) Il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne gli elettori di 7 regioni: Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Marche e Valle d'Aosta, per la scelta di 6 governatori e relativi Consigli Regionali, considerato che in Valle d'Aosta il presidente dara' eletto successivamente dal nuovo Consiglio regionale. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

matteosalvinimi : #Salvini: Chi vuole prolungare l’emergenza, per guadagnare soldi o allontanare il voto, avrà nella Lega una netta o… - FratellidItalia : Il governo utilizza l'emergenza #Covid_19 per impedirci di andare al voto. Non lo consentiremo - NicolaPorro : Il consulente del #Governo giallorosso è così refrattario al voto popolare da paventare il rinvio delle… - kiara86769608 : RT @solosumisura: 'IO VOTO SI PER LA VOSTRA SALUTE' Tagliando 1/3 dei parlamentari vi potrete sedere con un posto vuoto tra ogni due. Tu c… - veratto_A : RT @TWDDarylRick: Vedere Craxi e poi Speranza Di Maio Lamorgese per non parlare di Zingaretti mi viene una sorta di magone Penso che quest… -

Ultime Notizie dalla rete : voto per USA2020, nessuna modifica al voto per posta. Il punto di Gramaglia Formiche.net Il reverendo sale fino alla cima del campanile per sconfiggere la sua paura

Oms: "Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni. Vaccino? Nessuna garanzia" L’Organizzazione Mondiale della Sanità spera che la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus possa finire in due anni. Lo ha d ...

Elezioni regionali 2020, ecco come usufruire del voto assistito

Sanremo. Per usufruire del voto domiciliare in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre, gli elettori interessati devono far pervenire al Sindaco specifica istanza in un periodo compreso tr ...

Oms: "Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni. Vaccino? Nessuna garanzia" L’Organizzazione Mondiale della Sanità spera che la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus possa finire in due anni. Lo ha d ...Sanremo. Per usufruire del voto domiciliare in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre, gli elettori interessati devono far pervenire al Sindaco specifica istanza in un periodo compreso tr ...