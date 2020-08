Affonda barca a Massa Lubrense, Guardia Costiera salva 7 persone in mare. (Di sabato 22 agosto 2020) Pescara - motovedetta capitaneria di porto Sette persone si sono salvate lanciandosi in mare da una barca che stava Affondando. E' accaduto nella Cala di Mitigliano, zona di Massa Lubrense, Napoli,. ... Leggi su gazzettadinapoli

io_sono_roberto : @RobertoAtzori @1987_Lorenza @matteosalvinimi No... è una invasione... ma come fai a dire in una stiva... eri a bor… - ZTL29492447 : RT @io_sono_roberto: @il_burocrate @matteosalvinimi Se salgono tutti sulla barca... la barca prima o poi affonda... prima occorre sistemare… - cronista73 : Penisola Sorrentina, barca affonda: sette persone si salvano lanciandosi in mare - io_sono_roberto : @il_burocrate @matteosalvinimi Se salgono tutti sulla barca... la barca prima o poi affonda... prima occorre sistem… - Notiziedi_it : Barca affonda con sette persone a bordo a Punta Campanella -