Aeroporti di Milano e Roma, servizio tamponi chiude entro le 18.30 (ma ci sono differenze). Galli: “Così le istituzioni non sono credibili” (Di sabato 22 agosto 2020) Milano Malpensa, ore 19.35 del 22 agosto. I passeggeri in arrivo dall’isola spagnola di Minorca con il volo operato dalla compagnia Neos possono tornare liberamente a casa senza effettuare subito un tampone, nonostante la stretta imposta dal ministero della Salute il 12 agosto scorso. Cinque minuti dopo è previsto l’atterraggio di un airbus di Easyjet partito da Zante, isola greca del mar Ionio. Anche in questo caso niente test. E così accade per gli altri voli calendarizzati in giornata: l’ultimo da Tenerife all’1.55 di notte. Il motivo? Il servizio introdotto in aeroporto per contenere il contagio da coronavirus è aperto dalle 9 alle 18.30. Superata quell’ora, si legge sul sito di Malpensa, “occorrerà dichiararsi alla propria Ats entro 48 ... Leggi su ilfattoquotidiano

