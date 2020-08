Adobe ha eliminato accidentalmente file e foto private nell’ultimo aggiornamento di Lightroom (Di sabato 22 agosto 2020) Adobe ha riconosciuto il problema, ma ha anche comunicato che le immagini e le preimpostazioni sono sparite per sempre Negli ultimi due giorni, i fotografi di tutto il mondo si sono riversati su Twitter, Reddit e nei forum di feedback di Photoshop in preda al panico. Il motivo è che avevano scaricato l’ultimo aggiornamento di Adobe per l’app iOS di Lightroom e improvvisamente le loro foto e le loro impostazioni predefinite erano sparite. Adobe nelle ultime ore ha confermato il problema nell’aggiornamento e purtroppo ha anche comunicato che i dati sono andati persi per sempre. Adobe Lightroom: i commenti di alcuni utenti Un utente, lamentandosi su Reddit, ha lamentato la perdita di oltre due ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Adobe eliminato Aggiornamento di Lightroom elimina in modo irreversibile Foto e Preset dai dispositivi Apple Alessio Mattei Adobe ha eliminato accidentalmente file e foto private nell’ultimo aggiornamento di Lightroom

Il motivo è che avevano scaricato l’ultimo aggiornamento di Adobe per l’app iOS di Lightroom e improvvisamente le loro foto e le loro impostazioni predefinite erano sparite. Adobe nelle ultime ore ha ...

Adobe Lightroom fa un pasticcio: cancellati per sempre foto e preset

Adobe Lightroom, la nota applicazione che fa da editor per le foto, è finita al centro di parecchie polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Un aggiornamento software ha creato parecchi problemi agli ut ...

Il motivo è che avevano scaricato l’ultimo aggiornamento di Adobe per l’app iOS di Lightroom e improvvisamente le loro foto e le loro impostazioni predefinite erano sparite. Adobe nelle ultime ore ha ...Adobe Lightroom, la nota applicazione che fa da editor per le foto, è finita al centro di parecchie polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Un aggiornamento software ha creato parecchi problemi agli ut ...