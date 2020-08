A Lampedusa altri 38 migranti positivi al Covid-19, Musumeci: “Perché il Governo non proclama lo stato d’emergenza?” (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA – “I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19. È l’ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l’atteggiamento del Governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo ‘stato di emergenza’ per quell’isoletta“. Lo dice in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Ciò che amareggia, in particolare, è l’indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita”, conclude il governatore. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: A Lampedusa altri 38 migranti positivi al Covid-19, Musumeci: “Perché il Governo non proclama lo stato d’emergenza?” Libia, Shebab (Intersos): “Allo stremo, servono pace e carburante” Dopo il lockdown il Kenya si prepara a un ‘baby boom’ Del Re: “Tregua in Libia offre possibilità di uscita dalla crisi” Dj morta a Messina, i legali della famiglia: “Omicidio-suicidio comoda via d’uscita” Migranti, dopo Trapani anche Augusta nega lo sbarco alla nave-quarantena Leggi su dire

