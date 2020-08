A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: "Si scusi" (Di sabato 22 agosto 2020) A cavalcioni sulla statua di Camilleri. La foto arriva da Agrigento e ritrae una ragazza in posa sul monumento al celebre scrittore siciliano.Lo scatto è diventato virale sui social, con decine di commenti al vetriolo contro la giovane. A prendere posizione è innanzitutto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. “Spiace che una irriverente bravata abbia potuto fare parlare della statua di Andrea Camilleri, realizzata dallo scultore Giuseppe Agnello, più dell’omaggio della città e della finanziatrice dell’opera, l’imprenditrice Margherita Marrazza - dice - Credo che la giovane ritratta nella foto debba chiedere scusa ad Agrigento, ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Agrigento, a cavalcioni sulla statua di Camilleri. Il sindaco: 'Chieda scusa' - tercal1978 : RT @HuffPostItalia: A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: 'Si scusi' - mario_ciardi : RT @paoloborrometi: Purtroppo ciò che manca sempre più è l'educazione. Fare una foto a cavalcioni sulla statua del grande Maestro Andrea #C… - HuffPostItalia : A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: 'Si scusi' - Mum_Elviss : RT @paoloborrometi: Purtroppo ciò che manca sempre più è l'educazione. Fare una foto a cavalcioni sulla statua del grande Maestro Andrea #C… -

