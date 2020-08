A Bergamo zero nuovi casi, è la prima volta dall'inizio della pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di positività al coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in ginocchio la bergamasca, che è presto diventata una delle province più colpite nel mondo dal virus.Proprio a Bergamo tra metà marzo e metà aprile si erano poi registrati i picchi di contagiati anche di svariate centinaia ogni giorno con centinaia di vittime, tra l’altro poi risultate essere anche più di quelle ufficiali. Il picco massimo si era registrato il 23 marzo con 715 nuovi casi e 251 vittime. Da alcune settimane i casi erano limitati, al ... Leggi su huffingtonpost

Era il 23 febbraio, sei mesi fa, quando i primi tamponi sui pazienti dell’ospedale di Alzano diedero esito positivo. Da allora, ogni giorno, a Bergamo e provincia ci sono sempre state persone contagia ...

Milano, 22 agosto 2020 -In Lombardia sono stati eseguiti quasi 13.000 tamponi (12.957 per l'esattezza), non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle ...

