850° morte di Thomas Becket. Prima nazionale al XXVII Festival di Teatro Medievale di Anagni di ‘La carezza del fuoco’ di Giacomo Zito il 28 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) XXVII Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni Per il 850°anniversario della morte di Thomas Becket LA carezza DEL FUOCO scritto e diretto da Giacomo Zito con Luigi Pisani, Nicola Sorrenti, Tonino Tosto, Giuseppe Renzo Emanuele Cecconi, Mauro Ascenzi, Daniele Ponzo costumi a cura di Isaura Bruni contributi video a cura di Giulio Mignucci Prima nazionale venerdì 28 agosto 2020, ore 21.00 Piazza Innocenzo III, Anagni (FR). Spettacoli ore 21.00, ingresso gratuito In occasione dell’850° anniversario della morte di Thomas Becket, in ... Leggi su romadailynews

