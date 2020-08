235 milioni: così lievita il condono del governo sulle spiagge (Di sabato 22 agosto 2020) Il condono del governo sulle spiagge lievita a 235 milioni di euro perché si allarga a tutti i concessionari demaniali che hanno un contenzioso con lo Stato per gli arretrati. La Stampa spiega oggi che tanto la relazione tecnica del decreto quanto il Servizio studi del Senato hanno le idee chiare: il condono vale 235 milioni di euro e tutti i concessionari che hanno un contenzioso aperto possono aderire. Da governo e maggioranza nelle scorse settimane erano arrivate precisazioni e rassicurazioni sul fatto che il provvedimento si applicasse solo ad un ristretto numero di concessionari, costretti dal 2007 a pagare cifre nettamente più alte. Sono i 300 cosiddetti “pertinenziali”: una particolare categoria di ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : 235 milioni

Diventano di dominio pubblico i dati relativi a ben 235 milioni di account di social network come Instagram, TikTok e YouTube. Non si tratta di una violazione dei database dei rispettivi servizi, bens ...I profili di quasi 235 milioni di utenti di vari social network, tra cui Instagram, TikTok e YouTube sono diventati di dominio pubblico. Le piattaforme in sé non sono state violate: questa "database b ...