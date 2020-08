22 agosto Earth Overshoot Day. Covid frena lo sfruttamento delle risorse del Pianeta (Di sabato 22 agosto 2020) Frutta e verdura, carne e pesce, acqua, legna, cotone: il 22 agosto l’umanità avrà esaurito tutte le risorse biologiche che la Terra può rinnovare nel corso dell’intero 2020. Da qui alla fine dell’anno consumerà più di quello che gli ecosistemi naturali sono in grado di rigenerare, ed emetterà più CO2 di quanta gli oceani e le foreste ne possano assorbire. È l’Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento terrestre, e quest’anno arriva in ritardo di tre settimane rispetto al 2019 a causa della pandemia di Covid-19, che ha messo un freno ai consumi e all’inquinamento. A calcolare la data è il Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che tiene la ... Leggi su huffingtonpost

Tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi del pianeta Terra possono rinnovare a un certo punto si esauriscono, per effetto delle attività umane: il giorno dell’anno in cui questo accade è l’Earth ...L'Overshoot Day, cioè il giorno dell'anno nel quale entriamo ufficialmente in debito con gli ecosistemi naturali per le risorse che consumiamo, quest'anno cade il 22 agosto, quasi un mese dopo ...