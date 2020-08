166 miliardi di tasse in più per gli italiani. C’è la prova: sinistra, tecnici e 5s colpevoli delle stangate (Di sabato 22 agosto 2020) Le tasse in più per gli italiani dal 2000 a oggi? Una cifra spropositata, che non dà attenuanti a chi ha governato l’Italia tasse negli ultimi anni. In particolare, negli ultimi 20 anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro. Nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro. Indovinate quanto nel 2019? Il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. A dirlo è la Cgia, secondo cui ”a spremerci di più è lo Stato. All’erario sono andati ben 145,7 miliardi. Invece, agli enti locali e territoriali i restanti 20,3 miliardi”. Il Report dell’ufficio studi della Cgia In termini percentuali, spiega Cgia, la crescita in questo ... Leggi su secoloditalia

