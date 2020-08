1071 nuovi contagi in Italia. In Campania 60 (solo 4 dall’estero). Record di positivi nel Lazio (Di sabato 22 agosto 2020) Continua a non essere per nulla confortante il trend dei contagi in Campania. Oggi i nuovi positivi sono 60 (ieri erano 68). Di questi, solo 4 provenienti dall’estero o da contatti con chi ha viaggiato fuori dai confini nazionali. I tamponi processati sono 4.269. Non va meglio nel resto d’Italia. I contagi, nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese, superano quota 1000. Per la precisione sono 1071 i nuovi casi, contro i 945 di ieri. Si registrano ancora 3 morti. Record di contagi in Lazio, con 215 nuovi casi (131 nella sola Roma) di cui il 61% legati al rientro dalle vacanze. Si tratta del dato più alto dal 28 marzo (quando furono 208). L’assessore ... Leggi su ilnapolista

