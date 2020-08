Esclusiva: Benzema-Juve, richieste altissime. Dzeko-Dybala-Malen, il punto (Di sabato 22 agosto 2020) La Juventus ci ha provato. Venerdì scorso vi avevamo parlato di una richiesta di Ronaldo della serie “fate un tentativo per Benzema”. Il tentativo è stato fatto, richieste alte. Tutto questo al netto delle suggestioni social per le esibizioni di Benzema con un pallone della Juve. I bianconeri restano in quota per Dzeko, aspettano che il bosniaco sciolga le riserve e comunichi la sua decisione alla Roma. A quel punto Milik entrerebbe in orbita giallorossa. La Juve deve prendere presto una decisione su Dybala che vorrebbe restare ma chiede un rinnovo importantissimo. E piace sempre Malen come investimento per il futuro, ma prima occorre trovare una soluzione per Higuain. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla

