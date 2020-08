Yaya Touré: “Messi lo vedrei solo al City insieme a Guardiola” (Di venerdì 21 agosto 2020) Yaya Touré, ex stella del Manchester City, ha parlato brevemente a Hotels.com, uno degli sponsor della UEFA Champions League soffermandosi sul futuro di Lionel Messi: “E’ difficile e complicato vederlo lasciare Barcellona. Ama la città, il club. Se dovesse andare via allora lo vedrei al City, uno dei pochi club a poterselo permettere. Sarebbe bello vederlo di nuovo con Guardiola nel suo calcio”. Foto: AS L'articolo Yaya Touré: “Messi lo vedrei solo al City insieme a Guardiola” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

nicodeemi : aqua gym sula tua troia con yaya toure e tata matilda - MBrugnolotti : RT @Ruttosporc: Non l'avremmo mai detto - negli ultimi due mesi hanno stranamente iniziato a dipingerlo come la fusione tra Xavi e Yaya Tou… - gianlucapizeta : RT @Ruttosporc: Non l'avremmo mai detto - negli ultimi due mesi hanno stranamente iniziato a dipingerlo come la fusione tra Xavi e Yaya Tou… - ForzaInterAlbaC : RT @Ruttosporc: Non l'avremmo mai detto - negli ultimi due mesi hanno stranamente iniziato a dipingerlo come la fusione tra Xavi e Yaya Tou… - rubino_alberto : RT @Ruttosporc: Non l'avremmo mai detto - negli ultimi due mesi hanno stranamente iniziato a dipingerlo come la fusione tra Xavi e Yaya Tou… -