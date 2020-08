WWE – Domani il 30° NXT TakeOver: XXX (Di venerdì 21 agosto 2020) NXT TakeOver: XXX, in programma nella notte italiana fra sabato 22 e domenica 23 agosto (quella prima di SummerSlam) alla Full Sail University di Winter Park (Florida), sarà il 30° TakeOver nella storia di NXT, il brand oronero della WWE. Un roster sinonimo di assoluta qualità nei suoi 10 anni di storia. Partito inizialmente come una sorta di reality show, con i partecipanti che dovevano superare delle prove, assistiti dai pro della WWE (da qui nacque la straordinaria rivalità fra Daniel Bryan e The Miz), NXT si è evoluto, diventando un vero e proprio roster di giovani campioni, che hanno scritto la storia. Il primo campione fu Seth Rollins, che il 26 luglio 2012 sconfisse Jinder Mahal. Sono stati 17 in 8 anni i vari NXT Champion: solo Samoa Joe e Shinsuke Nakamura sono riusciti a ottenere il titolo in due diverse ... Leggi su sportfair

