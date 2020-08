Wonder Woman, vedremo mai l'Invisible Jet nel film? Ecco cosa ha detto Patty Jenkins (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo alcuni rumor, in Wonder Woman 1984 sarà presente l'Invisible Jet, ma Patty Jenkins ha qualcosa da dire in merito. Sono ormai mesi che si vocifera della possibilità di vedere in Wonder Woman 1984 un determinato elemento del lore della supereroina (considerando anche alcune foto dal set trapelate sul web), ma la regista Patty Jenkins, che non può né confermare né smentire la presenza di tale oggetto, ha qualcosa da dire in merito. Stiamo parlando, ovviamente, dell'Invisible Jet, il peculiare mezzo di trasporto utilizzato in varie occasioni da Diana Prince (e colleghi), che però non è poi così semplice da portare sul grande ... Leggi su movieplayer

