Williams venduta un fondo americano

La Williams è stata venduta ad un fondo di investimento americano. Il team fondato dal leggendario Frank Williams passa infatti nelle mani di Dorliton Capital. Il fondo ha come obiettivo quello di riportare in alto il nome della Williams. Non cambieranno il nome del team, la denominazione delle vetture e la sede della scuderia. Il Comunicato – "La Williams Racing è stata acquistata da Dorilton Capital, portando a una conclusione positiva la Strategic Review lanciata a fine maggio. Dorilton Capital è nota per il suo approccio agli investimenti a lungo termine e il suo obiettivo principale sarà ripristinare la competitività del team. Questo segna l'inizio di una nuova entusiasmante era nella ...

