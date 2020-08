Williams, Dorilton Capital è il nuovo proprietario (Di venerdì 21 agosto 2020) Da oggi Williams Racing ha un nuovo proprietario, statunitense e con sede a New York. È ufficiale l'acquisto della scuderia di F.1 da parte di Dorilton Capital, società di investimenti conosciuta ... Leggi su gazzetta

Affaritaliani : F1, Williams venduta al fondo Usa Dorilton Capital - motorboxcom : #F1 Sarà un fondo d'investimenti americano a provare a risollevare la gloriosa #Williams - dinoadduci : Williams, finisce un'era: ecco i nuovi proprietari - ItaSportPress : F1, la Williams cambia proprietà: venduta a Dorilton Capital - - Mat14_05 : RT @il_ring: 'Col fiuto di Claire 'Monisha' Williams come minimo la Dorilton fa il paio col barbuto…' — Andras -

Ultime Notizie dalla rete : Williams Dorilton

La crisi economica è una brutta bestia da gestire, specie per un team di Formula 1 glorioso come la Williams che ha bisogno di proteggere la sua reputazione, oltre che la sua stessa esistenza nello sp ...Il team britannico di Formula 1 Williams, messo in vendita a fine maggio, ha annunciato oggi l’acquisizione da parte del fondo di investimento americano Dorilton Capital. “Dorilton Capital è noto per ...