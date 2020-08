WhatsApp: Come attivare la nuova funzione di ricerca avanzata (Di venerdì 21 agosto 2020) È arrivata una nuova funzione per WhatsApp, ovvero la ricerca avanzata che può essere attivata da tutti gli utenti beta per Android. A dare la notizia è stata la WaBetaInfo, che tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’introduzione della novità. Benché il lancio sia iniziato nelle settimane precedenti, il numero degli utenti che hanno potuto accedere a questa funzione è stato piuttosto limitato. Adesso, invece, è in dirittura di arrivo per chiunque possegga uno smartphone Android. Che cos’è e Come si attiva la ricerca avanzata su WhatsApp Con l’inserimento della nuova ricerca ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : WhatsApp: Come attivare la nuova funzione di ricerca avanzata - daniele19921 : RT @massimo4951: Noisette, detta Chicca, 7 anni, taglia media. Ha perso il suo papà umano. Cerca adozione meglio come figlia unica. Ottima… - AlmaMussio : RT @massimo4951: Noisette, detta Chicca, 7 anni, taglia media. Ha perso il suo papà umano. Cerca adozione meglio come figlia unica. Ottima… - quenpope2541981 : Davide per avermi perduta e per quel broker Jacob da cui sempre e solo io lo paravo dal 2015 da WhatsApp inviandogl… - sunrisiall : Hai il lo schermo rotto, il microfono che non va però hai il tempo di mettere le storie su ig e cambiare immagine d… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Come Telegram come Whatsapp: arrivano le videochiamate la Repubblica Festival di Venezia: la cerimonia di apertura verrà trasmessa in diretta nei cinema italiani il 2 settembre

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

“Io sono di Roma” e picchia un ambulante pakistano: arrestato

LECCE - L’ennesimo episodio di violenza in città si è verificato questa notte nel centro di Lecce. E’ in piazza Sant’Oronzo che un 33enne di Tivoli (Roma), Daniele Lombardi, avrebbe aggredito per futi ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...LECCE - L’ennesimo episodio di violenza in città si è verificato questa notte nel centro di Lecce. E’ in piazza Sant’Oronzo che un 33enne di Tivoli (Roma), Daniele Lombardi, avrebbe aggredito per futi ...