Wawrinka c'è: il vodese si qualifica per la finale (Di venerdì 21 agosto 2020) Il tennista rossocrociato ha piegato la resistenza di Michael Vrbensky in tre set: 5-7, 6-3, 6-3 il risultato Leggi su media.tio.ch

Stan Wawrinka (ATP 17) si è qualificato per la finale del Challenger di Praga. Il tennista vodese ha avuto la meglio in semifinale su Michael Vrbensky (402) in tre set con il punteggio 5-7, 6-3, 6-3.

