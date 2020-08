Wasteland 3: disponibile il trailer dedicato alla co-op (Di venerdì 21 agosto 2020) Il canale YouTube ufficiale di Xbox ha caricato da pochissimo un nuovo trailer di Wasteland 3 dedicato alla co-op Wasteland 3 è il terzo capitolo della storica serie di GDR post apocalittici sviluppati da inXile Entertainment. Come nei suoi predecessori, anche in questo titolo i giocatori controlleranno una squadra di Ranger del Deserto, uomini di legge intenti a difendere l’Arizona dalle numerose minacce della zona contaminata. Questa volta però i ranger dovranno spostarsi in Colorado per aiutare un misterioso patriarca e saranno costretti a stabilire una nuova base in territori sconosciuti. Il gioco sarà disponibile esattamente tra una settimana e, in vista dell’avvicinarsi della data d’uscita, la compagnia ha deciso di offrire ai giocatori ... Leggi su tuttotek

