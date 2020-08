Wanda Nara Instagram doccia in terrazza al tramonto, sinuosa come poche: «Tremenda!» (Di venerdì 21 agosto 2020) Ammaliante, esibizionista e provocatrice quanto basta: Wanda Nara torna a far ribollire Instagram con l’ultimo scatto social. Una doccia al tramonto in cui nulla è lasciato al caso. Anche se – a leggere i commenti di alcuni followers – qualche dettaglio sembra un po’ sfuggito di mano. L’intento di lady Icardi è chiaro: scaldare gli animi dei seguaci che, sull’account personale, si contano in quasi 7 milioni. Leggi anche >> Chiara Ferragni, il top è un “tovagliolo”: «È tenuto dalla speranza di Fedez che non caschi» Wanda Nara Instagram, sensazionale la doccia in terrazza: ma perché proprio così? “Amante dei ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Wanda Nara ha caldo: doccia mozzafiato e curve da urlo… - #Wanda #caldo: #doccia #mozzafiato - ItaSportPress : Wanda Nara ha caldo: doccia mozzafiato e curve da urlo... - - BadQuokka : @soyfeisim0 @caarliu_00 Pensé que era Wanda Nara kaksjsjak - fabio95126130 : RT @GF_diretta: Antonella Elia è la nuova opinionista insieme a Pupo del #GrandeFratelloVip #GFVIP 'Ha fatto fuori Wanda Nara' https://t.… - zazoomblog : Il cu di Wanda Nara. Caterina Balivo asseconda la passione del marito: un fondoschiena da incorniciare Video -… -