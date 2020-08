Volley maschile, Champions League 2020/2021: sorteggiati i gironi (Di venerdì 21 agosto 2020) Terminati i sorteggi per la Cev Volleyball Champions League 2020/2021, svoltisi nel primo pomeriggio di venerdì 21 agosto a Lussemburgo. Scopriamo l’esito del “Drawing of Lots”. Per quanto riguarda il turni preliminari maschili, la Pool A è composta da Erzeni Shijakut (Albania), Mladost Zagabria (Croazia) e Fino Kaposvar Vc (Ungheria), mentre la Pool B vede Ford Sastamala (Finlandia), Ok Ribola Kastela (Croazia) e CSM Arcada Galati (Romania). Straitol Minsk (Bielorussia), Draisma Dynamo Apeldoorn (Olanda) e Jastrzebski Wegiel (Polonia) si sfideranno nella Pool C, Neftochimic Burgas (Bulgaria), Dinamo Mosca (Russia) e Sk Zadruga AICH/DOB (Austria) nella Pool D. Nella Pool E ci sono Lindaren Amriswil (Svizzera), Shakhtior Soligorsk (Bielorussia) e Vc Greenyard Maaseik ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile La Falegnameria GMG si conferma un sostegno attivo del volley maschile di Cuneo Cuneo24 Pallavolo, per la A3 arriva un tris di giovani nella Sbv Olimpia Galatina

Si completano le seconde linee del roster galatinese della Sbv, che si sta preparando per il prossimo campionato di A3 di pallavolo maschile con l’innesto in organico di tre giovani atleti appena dici ...

Volley, Champions League 2021: i sorteggi

Conclusi poco fa i sorteggi di volley per la nuova edizione di Champions League 2021; otto le italiane impegnate nella competizione europea, quattro per la femminile ed altrettante per la maschile. Ne ...

