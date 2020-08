Volley femminile, Champions League 2020/2021: sorteggiati i gironi (Di venerdì 21 agosto 2020) Terminati i sorteggi per la Cev Volleyball Champions League 2020/2021, svoltisi nel primo pomeriggio di venerdì 21 agosto a Lussemburgo. Dopo quelli maschili, scopriamo l’esito del “Drawing of Lots” per quanto riguarda il torneo femminile. La Champions League femminile inizierà con le partite del primo round, previste per il 22-24 settembre e 22 settembre-1 ottobre. Le tre squadre vincitrici proseguiranno il loro percorso raggiungendo le altre 17 squadre già qualificate al quarto round. Il primo round vedrà sfidarsi Savino Del Bene Scandicci (Italia), Dinamo Moscow (Russia), LKS Commercecon LODZ (Polonia), Allianz MTV Stuttgart (GER), Minchanka Minsk (Bielorussia), Tent Oerenovac (Serbia), ... Leggi su sportface

sportface2016 : #volley, #ChampionsLeague femminile 2020/2021: sorteggiati i gironi di turni preliminari e Main Phase #CLVolleyF… - laprovinciacr : #Volley, gironi: maschile serie B, femminile B1 e B2 - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Effettuati i sorteggi della @CEVolleyballCL. Nel maschile subito derby @SIRVolleyPG-@VolleyLube, mentre @zaytsev tornerà a… - ale_garotta : Effettuati i sorteggi della @CEVolleyballCL. Nel maschile subito derby @SIRVolleyPG-@VolleyLube, mentre @zaytsev to… - OA_Sport : Volley femminile, Champions League 2021: sorteggiati i gironi. Conegliano favorita, ok Busto, Scandicci dai prelimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile: Chieri più "in palla" di Cuneo nell'allenamento congiunto al Pala Ubi Banca (FOTO) TargatoCn.it Beach volley, World Tour Baden 2020: Menegatti/Orsi Toth vincono il derby. Bianchin/Scampoli e Windisch/Cottafava: caccia agli ottavi

Come da pronostico Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, al debutto stagionale, vincono il derby azzurro di semifinale del girone preliminare del torneo 1 stella femminile di Baden e si giocheranno l’ ...

Volley femminile A1 - Prosegue la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo, il punto di Pistola, Candi e Giovannini (VIDEO)

Prosegue la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo in vista della prossima stagione. Il primo appuntamento ufficiale è imminente: nel prossimo weekend le ragazze di Pistola saranno di scena a Monza ...

Come da pronostico Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, al debutto stagionale, vincono il derby azzurro di semifinale del girone preliminare del torneo 1 stella femminile di Baden e si giocheranno l’ ...Prosegue la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo in vista della prossima stagione. Il primo appuntamento ufficiale è imminente: nel prossimo weekend le ragazze di Pistola saranno di scena a Monza ...