Volkswagen Golf - Al via le vendite delle eHybrid e GTE in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) La Volkswagen ha ufficializzato linizio delle vendite delle nuove Golf eHybrid e GTE. Il prezzo daccesso dei due modelli - in Germania - è stato fissato rispettivamente a 39.781 e 41.667 euro.Incremento delle percorrenze medie. Le due declinazioni ibride plug-in della Golf vantano una capacità energetica superiore del 50% (13 kWh) rispetto alla Golf plug-in di precedente generazione. Un risultato che permette di ottenere unautonomia elettrica maggiore. La Golf eHybrid copre fino a 80 chilometri in modalità a emissioni zero, mentre la GTE circa 62 chilometri. Il motore TSI a benzina si accende automaticamente a velocità più ... Leggi su quattroruote

infoiteconomia : Volkswagen Golf GTE HyRacer: immagini, caratteristiche, potenza - - focus_motori : Kit Tagliando Golf 4 1.9 TDi Volkswagen New Beetle Audi A3 8L Skoda Octavia I - dariomontrone : #Volkswagen #Golf, Anno 1985, #Gioia del Colle (BA). #volkswagengolf #gioiadelcolle #tbt #autodepoca #autostoriche… - forumelettrico : Costruire l'e-Golf nella fabbrica trasparente di Dresda: un utente del Forum Elettrico c'è andato… anzi è ancora la… - SebastianNicolo : Ho comprato una Volkswagen Polo (usata) e per ovvi motivi mi capita di fare dei discorsi in cui nomino la VW Golf,… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Golf Volkswagen Golf GTE HyRacer: immagini, caratteristiche, potenza - Quattroruote.it Quattroruote Volkswagen Golf

Si tratta del quarto mese consecutivo col segno più, ma per la fine dell'anno si prevede comunque un calo complessivo del 10% sul 2019 ...

Il dossier. Auto rubate: 261 al giorno, ritrovata solo una su tre

I dati nazionali: in 5 Regioni l’84% dei furti ma il fenomeno è in calo. Panda e 500 le vetture preferite dai ladri Scende per la prima volta al 36% il tasso di recupero delle auto rubate in Italia. L ...

Si tratta del quarto mese consecutivo col segno più, ma per la fine dell'anno si prevede comunque un calo complessivo del 10% sul 2019 ...I dati nazionali: in 5 Regioni l’84% dei furti ma il fenomeno è in calo. Panda e 500 le vetture preferite dai ladri Scende per la prima volta al 36% il tasso di recupero delle auto rubate in Italia. L ...