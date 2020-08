Vladimir Luxuria fa una dichiarazione che fa tremare “Ho avuto avance da un uomo molto famoso, sposato con figli” (Di venerdì 21 agosto 2020) Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tremare chi si è sentito tirare in causa. Vladimir Luxuria fa una rivelazione che sta facendo stare con il fiato sospeso la persona a cui si riferisce Vladimir Luxuria, che conosciamo per i tanti ruoli che ricopre o che ha ricoperto, attivista LGBT, opinionista TV, politica ecc, ha rilasciato alcune dichiarazioni senza, però, fare mai il nome della persona di cui sta parlando. Vladimir che, o è molto amata o è molto odiata, ha detto: ... Leggi su baritalianews

mxrukosan : @Tiffany0251 s i, è allo stesso livello di tutti quei meme orribili che fanno ancora su vladimir luxuria - Novella_2000 : Vladimir Luxuria rivela: ‘Ho ricevuto avance da un politico sposato’ - olindocervi : Forse ho problemi di vista, ma vedo Vladimir Luxuria e un altro transessuale con Obama e Renzi. O forse sono stato… - VinzBrancaccio : @CassandraBrave2 Rimasi basito quando scoprii che il deficiente di rignano era sposato con Vladimir luxuria - CRISTIANO0711 : @CassandraBrave2 Che CAZZO ci fa Vladimir luxuria? -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria: rivelazione shock e un politico trema SoloDonna Vladimir Luxuria fa una dichiarazione che fa tremare “Ho avuto avance da un uomo molto famoso, sposato con figli”

Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tr ...

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci nel cast? Luxuria: “Sa cosa l’aspetta”

Il GF Vip 5, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare su Canale 5 Lunedì 14 Settembre. E in queste ultime settimane i rumor sul possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip si sprecano.

Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tr ...Il GF Vip 5, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare su Canale 5 Lunedì 14 Settembre. E in queste ultime settimane i rumor sul possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip si sprecano.