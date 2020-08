Viviana Parisi, video delle ricerche di Gioele fa indignare il padre (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano ormai da giorni le polemiche e lo sconforto per come sono andate le ricerche di Gioele. Viviana Parisi e suo figlio Gioele erano scomparsi il 3 agosto scorso, giorni infiniti di ricerche vicino all’autostrada dove la donna aveva avuto un incidente per poi abbandonare l’auto. L’8 agosto il primo ritrovamento, quello del corpo di Viviana Parisi, solo nelle scorse ore sono stati ritrovati dei resti compatibili con Gioele e nelle scorse ore gli indumenti sembra siano stati riconosciuti dal padre di Gioele, Daniele Mondello. Proprio lui ora pubblica online un video di quelle ricerche scatenando polemiche. Le ... Leggi su thesocialpost

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - marcomoriconi3 : «Viviana Parisi ingoiò diverse pillole e chiese aiuto al marito». La cognata: non sappiamo se voleva suicidarsi… - DaniPitarresi : RT @StalkerSaraiTu: Circola sui media la domanda: 'come si è consentito a Viviana Parisi di andarsene in giro col figlio?'. Dietro sembra e… -