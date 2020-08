Viviana Parisi, terminato l’esame sui vestiti. Le prime dichiarazioni dei medici (Di venerdì 21 agosto 2020) E' terminato presso il laboratorio della Polizia scientifica di Palermo l'esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo sotto un traliccio nei boschi di Caronia (Messina) E’ terminato presso il laboratorio della Polizia scientifica di Palermo l’esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo sotto un traliccio nei boschi di Caronia (Messina). Presente anche il medico legale incaricato dalla Procura di Patti (Messina) Elvira Ventura Spagnolo che ha eseguito gli esami su una campionatura. Successivamente la polizia scientifica farà delle indagini Genetico forensi sui campioni. “Abbiamo fatto dei prelievi – ha spiegato il medico ... Leggi su howtodofor

