Viviana Parisi, nuovo certificato medico risalente a giugno (Di venerdì 21 agosto 2020) Viviana Parisi aveva già tentato il suicidio a giugno e ora si indaga su due certificati medici fatti dall'ospedale Covid di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La famiglia, tuttavia, pensa che non si sia trattato di un suicidio e pensa ad una versione alternativa, quella dell'incidente: «Viviana era salita su quel traliccio perché il bambino si era perso nel bosco. E poi è caduta». E non si placa l'ira del papà di Gioele, Danele Mondello, che scrive un post su Facebook allegando un video: «Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?». Daniele Mondello che aggiunge: «Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il ... Leggi su howtodofor

