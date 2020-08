Viviana Parisi, il papà di Gioele chiamato in caserma: la drammatica ammissione (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo il ritrovamento dei resti irriconoscibili di un bambino che dovrebbe essere suo figlio, Daniele Mondello accusa e poi viene chiamato in caserma. 3 agosto-20 agosto: diciassette giorni di agonia, di sofferenza per una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia. E la parola fine. L’esame del Dna sui resti del bambino trovato nei boschi diventa ormai solo una formalità. Mancava ancora il riconoscimento degli indumenti trovati, e purtroppo è arrivato. Le scarpette blu trovate accanto ai resti umani nelle campagne di Caronia (Messina) sono di Gioele. Le ha riconosciute durante l’incontro con la polizia il padre del bambino, Daniele Mondello. A riferirlo è la sorella dell’uomo, Mariella. Daniele, si è recato alla caserma ... Leggi su chenews

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - Notiziedi_it : Viviana Parisi, tutti i dubbi ancora da sciogliere. Il medico legale: «Il corpo di Gioele è deteriorato, non so se… - infoitinterno : Viviana Parisi, trovati resti di un bimbo: “Quasi certamente è Gioele” -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, l’ex carabiniere che ha trovato i resti di Gioele: «Non dormivo più pensando a lui» Corriere della Sera La vita in diretta Estate, Andrea Delogu non trattiene le lacrime mentre Marcello Masi prova a nascondere le sue

Andrea Delogu si commuove fino alle lacrime e non lo nasconde, Marcello Masi prova a nascondere le sue dietro una mano Purtroppo, la notizia di qualche giorno fa, la scomparsa del piccolo Gioele Monde ...

Gioele Mondello, il padre ha riconosciuto le scarpine blu del figlio

Le ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi. I resti ossei trovati a Caronia, a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, potrebbero appartenere al piccolo Gioele ...

Andrea Delogu si commuove fino alle lacrime e non lo nasconde, Marcello Masi prova a nascondere le sue dietro una mano Purtroppo, la notizia di qualche giorno fa, la scomparsa del piccolo Gioele Monde ...Le ultime notizie sul ritrovamento di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi. I resti ossei trovati a Caronia, a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, potrebbero appartenere al piccolo Gioele ...