Viviana Parisi, i legali smentiscono il tentativo di suicidio: «Non cerchiamo una facile via d’uscita» (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo il ritrovamento del corpo del figlio di 4 anni, sulla vicenda di Viviana Parisi continuano a rimanere molti dubbi. Da quell’uscita dall’autostrada a Sant’Agata Militello senza il pagamento del pedaggio al perché la donna – dopo l’incidente nella galleria – abbia deciso di scavalcare un guardrail. Ma negli ultimi giorni una delle piste su cui stanno cercando di far luce gli investigatori, i quali stanno iniziando a escludere l’ipotesi di un omicidio, riguarda i problemi psichici della Dj. Secondo alcune ricostruzioni, smentite dai legali della famiglia, a inizio giugno Viviana sarebbe stata ricoverata per un tentato suicidio. E il 3 agosto, quando ha lasciato casa con il piccolo Gioele, pare avesse voluto riprovarci. Ma – secondo gli ... Leggi su open.online

