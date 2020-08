Viviana Parisi ha tentato il suicidio già a giugno: le indagini in corso (Di venerdì 21 agosto 2020) Le indagini sulla scomparsa di Viviana Parisi continuano senza sosta: secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe provato il suicidio a giugno. Ancora novità per quanto riguarda la morte della dj Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Secondo le prime ricostruzioni la stessa donna avrebbe tentato il suicidio nello scorso giugno. Leggi anche –> … L'articolo Viviana Parisi ha tentato il suicidio già a giugno: le indagini in corso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Dj morta, Viviana Parisi tentò il suicidio a giugno: si indaga su due certificati medici #Caronia… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, i legali: 'Mai tentato il suicidio' - Carmela_oltre : RT @Tg3web: I familiari di Viviana Parisi e del figlio Gioele, ritrovati morti nelle campagne di Caronia nel Messinese, escludono l'omicidi… -