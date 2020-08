Viviana Parisi e Gioele, si apre un’altra indagine: ecco perchè (Di venerdì 21 agosto 2020) A chiudere questa vicenda che ha tenuto l’intera Sicilia con il fiato sospeso per venti giorni è l’immagine di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di quattro anni, in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia . Nel caso di Viviana Parisi si sta aprendo un nuovo filone d'indagine che potrebbe suffragare la tesi di fondo della Procura: omicidio del figlio Gioele Mondello e poi suicidio. Al centro dell'attenzione degli inquirenti ci sono le condizioni di salute mentale della donna, che a quanto risulta avrebbe tentato il suicidio solo lo scorso giugno (la famiglia nega, parlando di "sovradosaggio delle pillole") e che non aveva ancora superato quel "crollo mentale" e la ... Leggi su howtodofor

MediasetTgcom24 : Dj morta, Viviana Parisi tentò il suicidio a giugno: si indaga su due certificati medici #Caronia… - fattoquotidiano : VIVIANA PARISI La madre del piccolo Gioele è morta in pochi istanti. E secondo gli investigatori, già da tempo si s… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il criminologo forense Vincenzo M. Mastronardi disamina la vicenda di Viviana Parisi: 'Il gesto di dimenticare il cellulare… - infoitinterno : Tentativo di suicidio di Viviana Parisi? La cognata: 'A giugno ingerì 5-6 pillole'. I legali -