Viviana Parisi, Daniele Mondello sulle condizioni psicologiche della moglie (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono momenti cruciali per la ricostruzione di quanto accaduto a Viviana Parisi e il piccolo Gioele, scomparsi il 3 agosto scorso. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati dei resti compatibili con Gioele e nelle scorse ore gli indumenti sembra siano stati riconosciuti dal padre del bambino, Daniele Mondello. Le condizioni psicologiche di Viviana Nelle scorse ore Daniele Mondello ha commentato le notizie che circolano sui problemi psicologici che avrebbe avuto la moglie: “Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia, ha solo preso per 4 giorni due pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà“, riporta AdnKronos. “Viviana non aveva con sé ... Leggi su thesocialpost

