Viviana Parisi aveva già tentato il suicidio: l’ipotesi agghiacciante sulla morte (Di venerdì 21 agosto 2020) Viviana Parisi aveva tentato il suicidio: la donna, trovata morta nei boschi di Caronia, aveva manifestato crisi depressive e momenti di fortissima ansia fino ad un episodio estremo di fine giugno. aveva già tentato il suicidio a giugno L’indiscrezione viene data da Il Corriere della Sera, a poche ore dagli ultimi ritrovamenti: il fatto non è stato confermato dalla famiglia. Già da ieri gli inquirenti parlavano di “pista chiara”, e chiarivano che gli elementi già emersi facevano supporre che fosse chiaro cosa era successo quel giorno di agosto in cui Viviana si è allontanata con il figlio. La nuova pista degli inquirenti Il Corriere della Sera, alla luce ... Leggi su thesocialpost

