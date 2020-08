"Viviana non si è uccisa e non ha ammazzato Gioele". Parla il cugino e legale della famiglia (Di venerdì 21 agosto 2020) “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”. Ne è convinto Claudio Mondello, il legale e anche cugino del padre di Gioele, il bambino ritrovato senza vita nei boschi di Caronia, anche se manca ancora l’ufficialità che si tratti del bambino scomparso lo scorso 3 agosto. Ma ieri sera il padre del piccolo, Daniele Mondello, ha riconosciuto le scarpette blu del bimbo.Il cugino, sulle pagine Facebook, fornisce una sua idea. “Faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: Giuseppe Di Bello, ex brigadiere dei Carabinieri - scrive - è probabile che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al ... Leggi su huffingtonpost

