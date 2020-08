Viviana inseguita dai fantasmi "Crisi mistica e crollo mentale" (Di venerdì 21 agosto 2020) Valentina Raffa Il procuratore: madre e figlio morti nello stesso posto. Il corpo del bimbo smembrato e trascinato dagli animali I resti del corpicino di Gioele sono stati ricomposti. Le scarpine, i brandelli della maglietta: non ci sono dubbi che si tratti di lui. Sarà il dna, prelevato ieri a papà Daniele, ad aggiungere quell'1% mancante per accertare l'amara realtà che purtroppo non ha bisogno di conferme. Gioele non c'è più e i maiali selvatici della zona boschiva di Caronia, in cui si è inoltrata mamma Viviana il 3 agosto dopo avere avuto un incidente nella galleria Pizzo Turda sull'A20 Messina-Palermo, hanno smembrato e sparso il corpicino e lo hanno in parte divorato. «Tutte le piste sono aperte» è il mantra ripetuto dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, dal 3 agosto ed è tornato a ... Leggi su ilgiornale

Uccisi dai fantasmi che inseguivano la donna fino a scaraventarla giù dal traliccio dove si era arrampicata. E da tutti quelli che avrebbero potuto darle ascolto, che l’hanno vista e non hanno detto n ...

"Covid ha scatenato il delirio di Viviana Parisi. Voleva salvare Gioele. E l’ha ucciso"

Professor Renato Ariatti, con il ritrovamento del corpicino di Gioele, il giallo di Caronia è risolto? "No. Il corpo è talmente martoriato che parlerà relativamente. Se stringiamo il cerchio delle pis ...

