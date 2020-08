Viviana e Gioele, vicina la risoluzione del caso. Ecco cosa dicono gli inquirenti (Di venerdì 21 agosto 2020) A chiudere questa vicenda che ha tenuto l’intera Sicilia con il fiato sospeso per venti giorni è l’immagine di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di quattro anni, in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia . Una scena straziante Alla scena straziante erano presenti anche i familiari dell’uomo, che hanno cercato inutilmente di consolarlo. Come sono morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele Mondello? Con il ritrovamento anche del corpo martoriato del bimbo, nella scarpata accanto all'A20 Messina-Palermo a Caronia, a 400 metri di distanza dal punto in cui l'8 agosto sono stati rinvenuti i resti della madre, si tratta ora di risolvere l'ultimo mistero di questo caso. "Ci siamo fatti delle ... Leggi su howtodofor

