Viviana e Gioele: le ultime ore di vita e l’ipotesi di suicidio (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli inquirenti indagano sullo stato di salute mentale di Viviana. Alla fine del mese di giugno la donna aveva provato a togliersi la vita. Ci avrebbe riprovato, con ogni probabilità, il giorno dell’incidente stradale. Viviana Parisi aveva già provato a togliersi la vita, alcune settimane fa. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso mese di giugno, esattamente … L'articolo Viviana e Gioele: le ultime ore di vita e l’ipotesi di suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - MariaLu91149151 : RT @Adnkronos: Il legale: '#Viviana non si è uccisa e non ha ucciso #Gioele' - lancellone : RT @gaiatortora: Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti i detta… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele Viviana e Gioele, dove dovevamo guardare L'HuffPost Gioele, una morte piena di dubbi. Unica certezza finora: le scarpette blu

Restano molti gli interrogativi aperti sulla vicenda: perché Viviana, che doveva andare a Milazzo per fare spese, si dirigeva verso Palermo? Perché ha abbandonato l’auto? Cosa è accaduto a lei e ...

Viviana Parisi e Gioele, le ultime ore. Lei aveva già tentato il suicidio

I periti ci hanno dato una pista chiara». Si indaga sul perché avesse libertà di movimento nonostante il suo stato di salute ...

Restano molti gli interrogativi aperti sulla vicenda: perché Viviana, che doveva andare a Milazzo per fare spese, si dirigeva verso Palermo? Perché ha abbandonato l’auto? Cosa è accaduto a lei e ...I periti ci hanno dato una pista chiara». Si indaga sul perché avesse libertà di movimento nonostante il suo stato di salute ...