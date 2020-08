Viviana e Gioele: il tentato suicidio, l’incidente, il ritrovamento. Ancora solo ipotesi (Di venerdì 21 agosto 2020) La certezza arriverà solo con l’esame del dna, ma Daniele Mondello ha conosciuto le scarpe blu del figlio Gioele trovate nei boschi di Caronia non lontano dai resti di un bambino di circa quattro anni. Il piccolo è scomparso il 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, trovata morta sotto un traliccio dell’alta tensione, non lontano dal luogo del ritrovamento del figlio. Ancora è da chiarire come madre e figlio siano morti. Si indaga sugli ultimi mesi della donna che avrebbe tentato già in precedenza, nel mese di giugno, il suicidio. Sono Repubblica e Corriere della Sera a riportare questo particolare. Leggi su vanityfair

Viviana Parisi e il figlio sarebbero morti accidentalmente nei boschi: è questa la tesi dell'avvocato della famiglia.

Ci sarebbe un precedente tentativo di suicidio nella storia di Viviana Parisi. Ulteriori verifiche sui resti della donna e del figlio Gioele La certezza arriverà solo con l’esame del dna, ma Daniele M ...

