«Viviana è caduta dal traliccio su cui era salita per cercare Gioele che si era allontanato» (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella giornata di ieri Daniele Mondello è stato chiamato a riconoscere gli indumenti ritrovati. In attesa degli esiti dell’autopsia sui resti ritrovati in un fossato tra i boschi di Caronia (e del test del Dna), gli inquirenti stanno trovando non poche difficoltà nell’individuare le cause che hanno portato alla morte di Viviana Parisi (il cui corpo senza vita è stato ritrovato sabato 8 agosto) e del piccolo Gioele. Claudio Mondello, legale della famiglia e cugino del padre del bambino, ha fornito una sua personale ricostruzione su cosa sia accaduto in quella maledetta mattina di lunedì 3 agosto. LEGGI ANCHE > Il papà di Gioele: «I volontari lo hanno trovato in 5 ore e 70 uomini esperti ci hanno messo 15 giorni: ho dubbi» «È lecito ipotizzare quanto segue: il ... Leggi su giornalettismo

