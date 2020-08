Viviana aveva tentato il suicidio a giugno. Il giallo dei certificati medici in macchina (Di venerdì 21 agosto 2020) Caronia, 21 ago – Nuovi sviluppi nelle indagini per la morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello di 4 anni, scomparsi il 3 agosto a Caronia, in provincia di Messina e poi ritrovati senza vita, la madre l’8 agosto e i resti del piccolo il 19 agosto. Ora si scopre che la Parisi era stata ricoverata due volte per i suoi problemi mentali e a giugno scorso aveva tentato il suicidio. Prende piede quindi l’ipotesi omicidio-suicidio rispetto a quella dell’aggressione. Il 3 agosto, quando è uscita di casa con Gioele con la scusa di andare a comprare delle scarpe al figlio, forse la donna voleva tentare nuovamente il suicidio, questa volta coinvolgendo anche il piccolo. Forse voleva raggiungere un viadotto dell’autostrada ... Leggi su ilprimatonazionale

