«Viviana aveva ritirato Gioele dall'asilo perché piangeva»: il racconto del vicino di casa (Di venerdì 21 agosto 2020) Una storia atroce, tanti retroscena, tante ricostruzioni. Parla un vicino di casa, molto legato alla famiglia. «Viviana aveva ritirato già prima del lockdown per il Covid il piccolo Gioele dall'asilo. Sembra perché il bambino piangesse sempre. Lei era molto legata a questo figlio. Forse troppo. Io L'ho vista pochi giorni prima di scomparire. Ed era molto provata, era stanca, non sorrideva, era assente. L'ho anche detto a mia moglie. Era diversa dal solito». A parlare è Tiziano Pitale, un commerciante che ha lo Show-room vicino all'abitazione di Viviana Parisi e di Daniele Mondello a Venetico, piccolo centro del messinese, a 280 metri di altitudine. «Vedevo Viviana tutti i ...

Roma, 21 ago 10:03 - (Agenzia Nova) - "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Così su Facebook Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, affida a un post di Facebook ...Viviana Parisi, i vicini di casa raccontano che era «stanca, non sorrideva, era assente. Aveva ritirato Gioele dall'asilo». A parlare è Tiziano Pitale, un commerciante che ha lo Show-room vicino all'a ...