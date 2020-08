“Vita in diretta estate” nella bufera, il web si rivolta “hanno sbagliato, non dovevano” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Vita in diretta estate” ha fatto tanto parlare di sé ma solo in senso positivo. Sin da subito sono piaciuti i due conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi, è piaciuto il loro modo di condurre, di scherzare e di prendersi reciprocamente in giro, sempre con modo garbati, senza andare mai oltre i limiti del buon gusto, allegri ma contenuti, sereni ma professionali. Insomma, il web li ha inondati di complimenti e la gente da casa li ha premiati con ottimi ascolti. Andrea Delogu e Marcello Masi hanno convinto, sia singolarmente che come coppia Dopo la fine di “Vita in diretta” e le grandissime tensioni tra i due conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano il pubblico da casa era curioso di vedere come avrebbero gestito la trasmissione i nuovi conduttori e, poiché la trasmissione appena terminata ... Leggi su baritalianews

