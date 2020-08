Virus in Campania, altri 68 contagiati: mai così tanti negli ultimi 4 mesi (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo boom di contagi in Campania. Oggi, 21 agosto, se ne registrano 68. A comunicarlo è il bollettino ufficiale diramato dall’Unità di Crisi della Regione. Campania, bollettino del 16 agosto: 46 contagiati Un numero così alto non si registrava da maggio. Dei 68 nuovi casi, 15 provengono dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. … L'articolo Virus in Campania, altri 68 contagiati: mai così tanti negli ultimi 4 mesi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania Coronavirus Campania, da domani tamponi all'aeroporto di Napoli Sky Tg24 Coronavirus, De Luca pronto alla linea dura: «Valutiamo la chiusura della Campania»

«Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vince ...

«Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vince ...